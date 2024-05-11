Путин пообещал вернуть мир в Донбасс

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в республики Донбасса вернется мир. Об этом глава государства заявил в поздравительных телеграммах по случаю 10-летия со дня образования ДНР и ЛНР, их опубликовали на сайте Кремля.
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