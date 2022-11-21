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FA: попытка США бороться одновременно с Китаем и Россией обречена на провал

FA: попытка США бороться одновременно с Китаем и Россией обречена на провал

НАТО счел Россию и Китай угрозой для своей безопасности, но борьба одновременно с двумя соперниками станет ошибкой для альянса, предупредил в статье Foreign Affairs генеральный директор Центра новой американской безопасности (CNAS) Ричард Фонтэйн.

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