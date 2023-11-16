В Великом Новгороде выясняют обстоятельства гибели ребенка в бассейне

Пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Новгородской области поделилась информацией о том, что в настоящий момент следователи изучают детали смерти несовершеннолетнего в бассейне сауны.
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