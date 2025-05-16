Ким Чен Ын проконтролировал учения ПВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал проведение масштабных учений по отражению воздушных атак, в ходе которых северокорейские военные отрабатывали уничтожение крылатых ракет и беспилотников противника.
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