Стоимость восхождения на Эверест в 2026 году достигла 60 тысяч долларов

Средняя стоимость восхождения на Эверест в 2026 году для одного альпиниста составляет около 60 тысяч долларов, сообщил генеральный секретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows сохрани...
- Единая Россия обн...
- Компания «Катюша»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым