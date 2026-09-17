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Регионы России

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Стоимость восхождения на Эверест в 2026 году достигла 60 тысяч долларов

Стоимость восхождения на Эверест в 2026 году достигла 60 тысяч долларов

Средняя стоимость восхождения на Эверест в 2026 году для одного альпиниста составляет около 60 тысяч долларов, сообщил генеральный секретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.

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