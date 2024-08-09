Участники массовой драки в Приморье попытались сбежать в Хабаровск

В Приморском крае участники массовой драки в Артеме попытались покинуть регион, сбежав в Хабаровск. Их задержали сотрудники полиции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.
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