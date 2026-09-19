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Новости Липецка

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Липецкая область объявлена под красным уровнем угрозы БПЛА

Липецкая область объявлена под красным уровнем угрозы БПЛА

Красный уровень угрозы беспилотников объявлен на всей территории Липецкой области, жителей просят не выходить из помещений.

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