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«Макларен» защитит титул, «Феррари» станет 4-й и другие прогнозы Гэри Андерсона на сезон-2025

«Макларен» является фаворитом в борьбе за Кубок конструкторов 2025 года, полагает обозреватель The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон.

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