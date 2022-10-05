Uspei.com

7 подписчиков

Казахстан рад возможному переносу производства автомобилей Toyota из России

Казахстан рад возможному переносу производства автомобилей Toyota из России

Закрытое производство Toyota в России может быть "перенесено" в Казахстан. Информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и развития инфраструктуры республики Каирбека Ускенбаева сообщило, что местный автопроизводитель ведет переговоры об открытии в стране полномасштабного завода по сборке автомобилей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх