Казахстан рад возможному переносу производства автомобилей Toyota из России

Закрытое производство Toyota в России может быть "перенесено" в Казахстан. Информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и развития инфраструктуры республики Каирбека Ускенбаева сообщило, что местный автопроизводитель ведет переговоры об открытии в стране полномасштабного завода по сборке автомобилей.