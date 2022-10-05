Казахстан рад возможному переносу производства автомобилей Toyota из России

Закрытое производство Toyota в России может быть "перенесено" в Казахстан. Информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и развития инфраструктуры республики Каирбека Ускенбаева сообщило, что местный автопроизводитель ведет переговоры об открытии в стране полномасштабного завода по сборке автомобилей.
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