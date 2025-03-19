Угасание США как сверхдержавы

САША ЛЕПАЕВ

сколько можно разную небылицу писать. то банкрот то угасание. но что то не того не другова не видно. есть одна у нас очень мудрая пословица. не говори гоп не перепрыгнув.пока ее не уничтожить ничего и никогда в ее существовании не изменница не для того они занимали разные страны и ставили свои базы. что бы что то изменилось..