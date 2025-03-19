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Заноза

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Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Ничего смешного.Последние события...
  • Семен Демин
    Да не переживай ты так за США, автор. Вот по итогам СВО США получат Украину с жемчужиной у моря и опять станут велики...Угасание США как ...
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    Путин прогнулся. Теперь Украину будут делить США. Может, что-нибудь и нам достанется.Переговорили

Угасание США как сверхдержавы

Угасание США как сверхдержавы

Почти 15 лет назад историк Альфред Маккой написал, что «угасание США как мировой сверхдержавы может произойти… в 2025 году».

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
сколько можно разную небылицу писать. то банкрот то угасание. но что то не того не другова не видно. есть одна у нас очень  мудрая пословица. не говори гоп не перепрыгнув.пока ее не уничтожить ничего и никогда в ее существовании не изменница не для того они занимали разные страны и ставили свои базы. что бы что то изменилось..
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США уже сами себя уничтожают...С таким долгом....И с такким образованием...И такой пидаристической армией...разучившись работать....ИМ ТОЧНО ПИСЕЦ..Всё могущество США держится на ни чемне обеспеченной бумажке ..ФАНТИКЕ..Что навязали они всему миру...Грохнется фантик..И США ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ....
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12 час.
Семен Демин
Да не переживай ты так за США, автор. Вот по итогам СВО США получат Украину с жемчужиной у моря и опять станут великими. Ради &quot;дружбы&quot; с Трампом российская элитка сдаст все:  союзников, украину, собственные интересы и пр. Тем более, что любимые чада наших начальников живут в граде на холме. И процесс этот уже начался переговорами президентов США  и РФ.
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5 час.
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