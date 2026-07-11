Песков назвал одно условие, которое поможет остановить войну за один день Юлия ЧелкановаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский способен прекратить боевые действия в течение суток.