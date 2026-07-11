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Песков назвал одно условие, которое поможет остановить войну за один день

Песков назвал одно условие, которое поможет остановить войну за один день

Песков назвал одно условие, которое поможет остановить войну за один день Юлия ЧелкановаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский способен прекратить боевые действия в течение суток.

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