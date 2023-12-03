10 человек, которые столкнулись с необъяснимыми вещами, но им все растолковали

Когда у нас возникает какой-то вопрос, мы уже привыкли искать все ответы в интернете. Но когда нам попадается странная непонятная вещь или мы видим что-то необъяснимое на улице, в голову редко приходит, чтобы загуглить именно фото.
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