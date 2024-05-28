Глава Республики Дагестан представит завтра план развития субъекта на заседании Народного собрания

Сергей Меликов выступит со своим Посланием Народному собранию Республики Дагестан 29 мая. Как заявил председатель Комиссии Общественной палаты Республики Дагестан по развитию гражданского общества, защите конституционных прав граждан и взаимодействию с ОНК, член президиума Совета старейшин при Главе РД Кахриман Ашуров, главным вопросом является политическая стабилизация, реализация национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
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