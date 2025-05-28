В УК ´Выставочный зал г. Бобруйска´ состоялось открытие выставки работ и награждение победителей городского конкурса ´Юный ху...

21.05.2025 в УК ´Выставочный зал г. Бобруйска´ состоялось открытие выставки работ и награждение победителей городского конкурса ´Юный художник´, среди которых были отмечены учащиеся нашей школы: Матусевич Мелисса, 4Б класс - Диплом II степени, Конопленко Иона, 4Б класс - Диплом III степени, Яцевича Георгий, 8Б класс - Диплом II степени, Кулешова Ви .
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