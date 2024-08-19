Певица Нюша вывела свою дочь на сцену (видео)

Певица Нюша исполнила мечту своей дочки, которая захотела произнести речь на сцене. Анна Шурочкина, известная как Нюша, возобновила свои выступления после небольшого перерыва, который был связан с ее личной жизнью.
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