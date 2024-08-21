В Москве пройдет фестиваль "ДК Горбунова - Легенда русского рока"

В последние выходные лета в Москве ожидается экстремальный градус эмоций и драйва. 30 и 31 августа в столице состоится настоящий марафон качественной музыки - фестиваль "ДК Горбунова – Легенда русского рока", организованный при поддержке нашего телеканала.