Раскрыты истинные цели введения туристического налога в России

Депутат Артем Прокофьев выразил свою точку зрения на введение туристического налога в российских городах, отметив, что это противоречит стратегии государства, направленной на развитие внутреннего туризма .
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