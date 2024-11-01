100 Дорог
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100 Дорог

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Раскрыты истинные цели введения туристического налога в России

Раскрыты истинные цели введения туристического налога в России

Депутат Артем Прокофьев выразил свою точку зрения на введение туристического налога в российских городах, отметив, что это противоречит стратегии государства, направленной на развитие внутреннего туризма .

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