Названо время начала переговоров России и Украины в Турции

Переговоры России и Украины под председательством министра Фидана начнутся в 13:00 по мск.Как узнали корреспонденты РИА Новости от своего источника в турецком министерстве иностранных дел, начало переговоров России и Украины, предварительно, запланировано на 13:00 по московскому времени.