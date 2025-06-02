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Царьград

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Названо время начала переговоров России и Украины в Турции

Названо время начала переговоров России и Украины в Турции

Переговоры России и Украины под председательством министра Фидана начнутся в 13:00 по мск.Как узнали корреспонденты РИА Новости от своего источника в турецком министерстве иностранных дел, начало переговоров России и Украины, предварительно, запланировано на 13:00 по московскому времени.

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