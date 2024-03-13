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Путин призвал к более справедливому налогообложению в России

Путин призвал к более справедливому налогообложению в России

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости призвал к более справедливому налогообложению в стране.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А раньше Президент думал по другому. Более справедливое налогообложение коммунисты предлагают уже лет 20. Но, видимо, только сейчас Президент &quot;созрел&quot; или &quot;увидел&quot;, что творится в стране. Странно, все это. И наводит на странные мысли о причинах такого &quot;заторможенного&quot; решения. Нехорошие мысли. Настолько &quot;нехорошие&quot;, что лучше не злить модераторов сайта их изложением. А то включат режим &quot;самоцензуры&quot; и выкинут с сайта, как это сделали со мной на сайте &quot;Неспешный разговор&quot;.
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