Путин призвал к более справедливому налогообложению в России

ЮВ

Юрий Во

А раньше Президент думал по другому. Более справедливое налогообложение коммунисты предлагают уже лет 20. Но, видимо, только сейчас Президент "созрел" или "увидел", что творится в стране. Странно, все это. И наводит на странные мысли о причинах такого "заторможенного" решения. Нехорошие мысли. Настолько "нехорошие", что лучше не злить модераторов сайта их изложением. А то включат режим "самоцензуры" и выкинут с сайта, как это сделали со мной на сайте "Неспешный разговор".