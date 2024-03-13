Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости призвал к более справедливому налогообложению в стране.
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А раньше Президент думал по другому. Более справедливое налогообложение коммунисты предлагают уже лет 20. Но, видимо, только сейчас Президент "созрел" или "увидел", что творится в стране. Странно, все это. И наводит на странные мысли о причинах такого "заторможенного" решения. Нехорошие мысли. Настолько "нехорошие", что лучше не злить модераторов сайта их изложением. А то включат режим "самоцензуры" и выкинут с сайта, как это сделали со мной на сайте "Неспешный разговор".
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