Pegasystems показала рекордный денежный поток во II квартале 2026 года и представила Pega Infinity 26

Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов Pegasystems Inc. представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав рекордный объем операционного денежного потока за первое полугодие.
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