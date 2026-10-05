В Рязанской области парашютист разбился при прыжке с 6 тысяч метров

В Рязанской области на аэродроме «Крутицы» погиб 57-летний парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко.В Рязанской области во время прыжка с высоты 6 тысяч метров насмерть разбился 57-летний Сергей Сергиенко.
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