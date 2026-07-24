Атакованная ВС РФ выставка дронов под Киевом открыто анонсировалась в Сети

Удар по выставке дронов под Киевом — это не просто военный эпизод. Это хрестоматийный пример того, как работа с информацией (а точнее, её провал) напрямую конвертируется в уничтоженную технику и сорванные планы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии