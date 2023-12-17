«Из оговорки в закон»: для всех российских пенсионеров отменят комиссию по ЖКХ

В России всех пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ. Это решение поддержал президент РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия» со ссылкой на замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Андрея Исаева.
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