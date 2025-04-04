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Благодаря недавней наблюдательной кампании, проведенной космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), были получены новые данные об околоземном астероиде 2024 YR4, что позволило более точно оценить его размеры, альбедо и параметры орбиты

﻿﻿Недавние наблюдения космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) предоставили новые данные об околоземном астероиде 2024 YR4, что позволило более точно оценить его размер, альбедо и параметры орбиты.

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