На Фиолентовском шоссе в Севастополе водитель «Лады» врезался в опору освещения

Сегодня в 12:10 на автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта — мыс Фиолент произошло ДТП.Сегодня в 12:10 на автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта — мыс Фиолент произошло ДТП.
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