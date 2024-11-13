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Медведково

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Наталья Сергунина: В Москве проведут серию экскурсий для молодежи

Наталья Сергунина: В Москве проведут серию экскурсий для молодежи

Для молодых москвичей их сверстники подготовили ряд интересных мероприятий Стало известно, что молодежь столицы сможет участвовать в интерактивных экскурсиях по городу в ноябре и декабре текущего года, как сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

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