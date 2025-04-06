Защитник «Рубина» Рожков о критике: «С дивана им явно виднее. Я экспертов не слушаю, мне это неинтересно»

Защитник «Рубина» подвел итоги матча 23-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). – Насколько добытая в концовке ничья с «Крыльями» кажется хорошим результатом для «Рубина»? – Конечно же, перед игрой мы всегда нацелены только на победу.