В августе 2021 года в рамках научно-деловой программы VII международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» прошел «круглый стол» «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации».
США готовят поход на восток. На западном направлениии создается инфраструктура для нападения на Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор
Валентин Щербаков
Может хватит РОССИИ заниматься словесной перепалкой с лживыми гейропой и пиндосами и проводить красные линии , а пора брать инициативу в свои руки и жестко ответить по всему фронту соприкосновения, абсолютно не обращая внимания на вопли этих самых гейропейских гнид.
Hиколай Титов Я живу в Америке больше 20 лет , но не слышав, чтобы американцы готовились нападать на Россию. Наоборот готовятся защищаться если Россия нападёт на США или любую страну НАТО так как она член БЛОКА НАТО. Россия сама вооружается чтобы восстановить военным путём империю ,а другие это делать не имеют права. Наглядный пример Украина которую по кусочкам Россия поглощает. А Ведь Украина избавилась от термоядерного оружия, которым могла всю территорию РФ превратить в пустыню ,кроме этого на 80% разоружилась ибо свято верила РФ в её честь, а оказалось в её подлость. Ясно что после такого примера вся Западная Европа, Украина и США с другими государствами американского континента будут до зубов вооружатся и их ракеты будут на дежурстве направлены на РФ. И мы американцы правы иначе не может бить.
Ответить
6 час.
1
Павел Поспелов
Совершать поход на восток с обосранными от страха штанами дело не лёгкое. А удобрение из них получится хорошее.
Ответить
5 час.
Александр 24
Виктор
Hиколай Титов Я живу в Америке больше 20 лет , но не слышав, чтобы американцы готовились нападать на Россию. Наоборот готовятся защищаться если Россия нападёт на США или любую страну НАТО так как она член БЛОКА НАТО. Россия сама вооружается чтобы восстановить военным путём империю ,а другие это делать не имеют права. Наглядный пример Украина которую по кусочкам Россия поглощает. А Ведь Украина избавилась от термоядерного оружия, которым могла всю территорию РФ превратить в пустыню ,кроме этого на 80% разоружилась ибо свято верила РФ в её честь, а оказалось в её подлость. Ясно что после такого примера вся Западная Европа, Украина и США с другими государствами американского континента будут до зубов вооружатся и их ракеты будут на дежурстве направлены на РФ. И мы американцы правы иначе не может бить.
"И мы американцы правы иначе не может быть." Уже американцем стал? Наверное,и по-русски с акцентом говоришь? Украину,говоришь поглощаем? А твоя сучья Америка,бомбившая центр Европы,а также уничтожившая кучу стран и миллионы людей,она кто? Пушистый и ласковый зверёк? Иуда ты,продавший свою Родину, и больше никто.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии