США готовят поход на восток. На западном направлениии создается инфраструктура для нападения на Россию

Виктор

Валентин Щербаков Может хватит РОССИИ заниматься словесной перепалкой с лживыми гейропой и пиндосами и проводить красные линии , а пора брать инициативу в свои руки и жестко ответить по всему фронту соприкосновения, абсолютно не обращая внимания на вопли этих самых гейропейских гнид.

Hиколай Титов Я живу в Америке больше 20 лет , но не слышав, чтобы американцы готовились нападать на Россию. Наоборот готовятся защищаться если Россия нападёт на США или любую страну НАТО так как она член БЛОКА НАТО. Россия сама вооружается чтобы восстановить военным путём империю ,а другие это делать не имеют права. Наглядный пример Украина которую по кусочкам Россия поглощает. А Ведь Украина избавилась от термоядерного оружия, которым могла всю территорию РФ превратить в пустыню ,кроме этого на 80% разоружилась ибо свято верила РФ в её честь, а оказалось в её подлость. Ясно что после такого примера вся Западная Европа, Украина и США с другими государствами американского континента будут до зубов вооружатся и их ракеты будут на дежурстве направлены на РФ. И мы американцы правы иначе не может бить.