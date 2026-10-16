Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что россиянин Мовсар Евлоев представляет для него серьезную угрозу перед титульным поединком.
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