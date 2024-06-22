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Путин заявил, что Россия и Вьетнам перешли на расчеты в национальных валютах

Путин заявил, что Россия и Вьетнам перешли на расчеты в национальных валютах

Россия и Вьетнам продолжают укреплять свои финансовые связи, активно переходя на использование национальных валют - рублей и донгов - в своих финансовых отношениях.

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