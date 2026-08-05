Армия Израиля объявила о начале ударов по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала наносить точечные удары по югу Ливана. В пресс-службе армии сообщили, что действия стали ответом на «вопиющее нарушение режима прекращения огня» со стороны движения «Хезболла».
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