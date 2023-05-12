Dooralei

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Агата Муцениеце сорвалась с диеты

Агата Муцениеце сорвалась с диеты

Актриса Агата Муцениеце после нескольких месяцев строгой диеты перестала себя ограничивать в еде. Фото: из открытых источников Артистка на протяжении долгого времени держит себя в форме, в этом ей помогает правильное питание и физические нагрузки.

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