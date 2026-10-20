Punchbowl News: “If a year ago we’d said Senate Republicans would be scrambling to save their endangered majority in October 2026 by building a ‘red wall’ in Kansas, Texas, Ohio and Alaska, you never would’ve believed us.
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