РЖД освоят Сибирь за 8 трлн. Нефтепродукты в приоритете и авторитете. Байсаров вышел в дамки. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было заключение договора на строительство новых объектов на БАМе между РЖД и «БТС-мост», проблемы с пропуском цистерн на СКЖД и рост прибыли монополии в 2023 году.
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