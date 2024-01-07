Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хохлячья зрада

Хохлячья зрада

Товарищи майоры - молодцы! Олег Стародубцев Тут противник дня три к ряду радовался, как малое дитя от сообщения, что, где-то на Урале, какой-то свидомит пробрался к Су-34 и сумел его поджечь, после чего ещё  снял пламя издали и в сеть выложил.

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Комментарии
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