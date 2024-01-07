Хохлячья зрада

Товарищи майоры - молодцы! Олег Стародубцев Тут противник дня три к ряду радовался, как малое дитя от сообщения, что, где-то на Урале, какой-то свидомит пробрался к Су-34 и сумел его поджечь, после чего ещё снял пламя издали и в сеть выложил.