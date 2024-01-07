Товарищи майоры - молодцы! Олег Стародубцев Тут противник дня три к ряду радовался, как малое дитя от сообщения, что, где-то на Урале, какой-то свидомит пробрался к Су-34 и сумел его поджечь, после чего ещё снял пламя издали и в сеть выложил.
Хохлячья зрада
Комментарии
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Елена Филиппова
Обижать нельзя, стрелять можно.
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10 час.
Liudmila Kosteley
ЫШО ОДИН "пророк" https://www.youtube.com/watch?v=3aqLtivlyLc
Прогноз для мира! Когда Китай начнет войну? Почему война в Израиле? Алакх Ниранжан
YouTube
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9 час.
Strannik Mr
Просто нужно!
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4 час.
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