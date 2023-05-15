Совместные учения провели сотрудники тульского МЧС и Центра медицины катастроф

Совместные действия при ликвидации последствий пожара на объекте общественного транспорта отработали сотрудники регионального Центра медицины катастроф и Главного управления МЧС России по Тульской области на плановых тактико-специальных учениях.
Совместные действия при ликвидации последствий пожара на объекте общественного транспорта отработали сотрудники регионального Центра медицины катастроф и Главного управления МЧС России по Тульской области на плановых тактико-специальных учениях.
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