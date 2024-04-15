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НИТУ МИСИС: созданы патчи с серебром и антибиотиком против хронических ран

НИТУ МИСИС: созданы патчи с серебром и антибиотиком против хронических ран

Исследователи Университета МИСИС в сотрудничестве с коллегами из Института клинической и экспериментальной лимфологии представили улучшенное нановолокно из поликапролактона для изготовления повязок, которые позволят избежать осложнений у пациентов в послеоперационный период, а также справятся с хроническими ранами.

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