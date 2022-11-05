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Дончич набирает 30 и более очков в восьми матчах со старта сезона. Словенец повторил достижение Чемберлена

Дончич набирает 30 и более очков в восьми матчах со старта сезона. Словенец повторил достижение Чемберлена

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич записал на свой счет 35 очков в победной встрече с «Рэпторс» (111:110). Во всех восьми матчах со старта нового сезона Дончич неизменно набирает 30 и более очков.

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