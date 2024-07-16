Когда самое подходящее время для посещения Праги?

<p>Хорошая новость для туристов - Прага является потрясающей красивой столицей Европы. Она гордость Чехии и известна своим захватывающим искусством и архитектурой, которые можно найти на каждом углу и на каждой городской площади.
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