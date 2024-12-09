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Сальдо: ВСУ не имеют стратегии по удержанию Херсонской области

Сальдо: ВСУ не имеют стратегии по удержанию Херсонской области

Украинские войска не настроены на долгосрочное удержание правобережной части Херсонской области. Губернатор российского региона Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости», что они так и не построили новых укреплений.

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