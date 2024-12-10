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Установка для получения кристаллов полупроводников создана в РФ

Отказаться от зарубежных чипов и микросхем в скором времени может Россия. Нашим ученым удалось разработать специальную промышленную установку, которая позволяет создавать собственные полупроводники для микроэлектронники.

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