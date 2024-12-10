Установка для получения кристаллов полупроводников создана в РФ

Отказаться от зарубежных чипов и микросхем в скором времени может Россия. Нашим ученым удалось разработать специальную промышленную установку, которая позволяет создавать собственные полупроводники для микроэлектронники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии