Чего ждут от рубля: курс валют на 1 ноября 2023 года Евгения КомароваРоссийский рубль продолжает укрепляться, получая поддержку от Банка России и ряда других факторов.
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