В Екатеринбурге задержали лихача, находящегося в состоянии опьянения

29 января в ночное время экипаж ДПС при несении службы на ул. Рябинина потребовал водителя автомашины Daewoo Nexia остановиться для проверки документов, но водитель проигнорировал законное требование автоинспекторов и продолжил движение, началось преследование.
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