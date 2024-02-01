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В Екатеринбурге задержали лихача, находящегося в состоянии опьянения

29 января в ночное время экипаж ДПС при несении службы на ул. Рябинина потребовал водителя автомашины Daewoo Nexia остановиться для проверки документов, но водитель проигнорировал законное требование автоинспекторов и продолжил движение, началось преследование.

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