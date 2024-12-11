Мэр Ванкувера предложил интегрировать криптоактивы в финансовые системы города

Мэр Ванкувера, Кен Сим, выступил перед членами городского совета с инициативой обновить подходы к сохранению покупательной способности города, предложив диверсифицировать финансовые резервы за счет включения криптовалют.
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