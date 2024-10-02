Молодым педагогам в Петербурге поднимут зарплаты

Такой законопроект в первом чтении поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 2 октября, в первом чтении единогласно поддержали инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова о повышении заработной платы молодым педагогам, работающих менее трёх лет в школах, детсадах, колледжах и учреждениях дополнительного образования.