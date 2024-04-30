Почему стало так много людей с паранормальными способностями Сверхъестественное во все века вызывало интерес: паранормальные способности, такие, как ясновидение, яснознание для многих кажутся чем-то загадочным и недостижимым.
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