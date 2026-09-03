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Авто Новости

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Конфискация автомобиля за пьяную езду: почему запись на другого человека больше не спасает

Когда я впервые увидела эту новость из Башкирии, первая мысль была: ну вот, очередное суровое наказание для любителя выпить за рулём.

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