С 1 октября в Семейной ипотеке ожидается ряд изменений Окончательные параметры ещё не утверждены. Но правила могут стать другими: 📊 Дифференцированная ставка в зависимости от количества детей в семье - для семей с одним ребёнком ставка может вырасти до 10–12 %, а для многодетных — остаться ниже (4–6 %) Также возможна привязка ставки и лимита кредита к региону.