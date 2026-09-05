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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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С 1 октября в Семейной ипотеке ожидается ряд изменений

С 1 октября в Семейной ипотеке ожидается ряд изменений Окончательные параметры ещё не утверждены. Но правила могут стать другими: 📊 Дифференцированная ставка в зависимости от количества детей в семье - для семей с одним ребёнком ставка может вырасти до 10–12 %, а для многодетных — остаться ниже (4–6 %) Также возможна привязка ставки и лимита кредита к региону.

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