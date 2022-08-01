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Врач Арзуманян: употребление моркови и черники не скажется на зрении ни в негативном, ни в позитивном ключе

Врач Арзуманян: употребление моркови и черники не скажется на зрении ни в негативном, ни в позитивном ключе

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала в беседе с радио Sputnik о частом заблуждении относительно употребления моркови и черники для улучшения зрения.

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