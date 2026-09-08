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Тульские новости

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В Туле ограничат движение и стоянку из-за футбольного матча на стадионе «Арсенал»

В Туле ограничат движение и стоянку из-за футбольного матча на стадионе «Арсенал»

13 сентября на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина по ул. Жаворонкова, на участке от ул. Жаворонкова до проезда Тимирязева по ул.

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